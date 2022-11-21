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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonası eleme grubundan çıkma hedefinde

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef, gruptan lider çıkmak.

Serkan Avci   | 21.11.2022
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonası eleme grubundan çıkma hedefinde Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, Mersin'de 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü Slovenya ile oynayacakları müsabakalar için kentte kampa giren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hazırlıkları sürüyor.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki milliler, Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Bir kısmı basına açık gerçekleşen antrenmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri de takip etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir de teknik ekiple sohbet etti. Tatlı ikramında bulunan Demir, müsabakalar için ay yıldızlılara başarı dileklerini iletti.

Kadın Basketbol Milli Takımlar Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe, gazetecilere, oyuncuların hem lig hem de Avrupa'daki yoğun bir temponun ardından milli takıma katıldığını söyledi.

Oyuncuların sakatlık durumunun olmadığını bildiren Kartaltepe, iki müsabakayı da kazanarak Avrupa şampiyonasına gitmeyi garantilemek istediklerini ifade etti.

Başantrenör Memnun: "Büyük hayallerimiz var"

Başantrenör Memnun da Avrupa şampiyonası eleme grubunda ikinci "pencere maçları"nı oynayacaklarını aktardı.

Müsabakalara iyi hazırlandıklarını anlatan Memnun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Grupta avantajlı bir durumdayız. Şimdi Mersin'de çok önemli 'pencere maçları'nı oynayacağız. Amacımız, bu avantajımızı koruyup, gruptan birinci çıkarak Avrupa şampiyonasında yer almak. Avrupa şampiyonaları olimpiyata gidecek takımları da belirliyor. Dolayısıyla büyük hayallerimiz var. İlk önceliğimiz Avrupa şampiyonasında yer almak. Oraya gidebilmemiz için bu gruptan birinci çıkabilmemiz lazım. 10 grup var. O gruplardan en iyi 4 ikinci de şampiyonaya katılacak. Şu an onu düşünmek bile istemiyoruz çünkü avantajımızı korumak için buradayız."

Memnun, takımda morallerin yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Takımın havası genel olarak iyi. Oyuncular istekli. Milli takımın zaten oluşmuş bir kültürü var. Kadın Milli Takımımız, ülkemizi ve basketbolumuzu her zaman mücadelesiyle, isteğiyle en iyi yerlere getirerek çok iyi temsil etmiş bir takım. Yeni arkadaşlar var ama o kültür, mücadeleci ruh her zaman burada. Daha tecrübeli arkadaşlar, yeni arkadaşlara bunu anlatmak için çaba gösteriyor. En iyi şekilde hazırlanacağız. Milli takımı her zaman çok istekli, yürekli, coşkulu bir şekilde desteklemiş olan Mersin seyircisinin desteğine tekrar ihtiyacımız var. Bu salonun özellikle Slovenya maçında çok coşkulu bir seyirciyle dolacağını biliyoruz. Daha önce yapıldı."


- Takım kaptanı Tuğçe: "Slovenya maçı bizim için çok önemli"


Takım kaptanı Tuğçe Canıtez de Avrupa şampiyonası hayallerinin devam ettiğini dile getirdi.

Tüm ekibin iki maçı da kazanmaya odaklandığını vurgulayan Tuğçe, şunları kaydetti:

"Genç bir takıma sahibiz. Güzel bir kadromuz var. Hazırlıklarımıza başladık. İnşallah bizim için güzel iki maç olacak. Özellikle Slovenya maçı bizim için çok önemli. Mersin'de daha önce de maçlarımız oldu. Gerçekten taraftarın desteği inanılmazdı. Bu iki maçı da tekrar Mersin taraftarının önünde oynamak çok keyifli olacak. İnşallah güzel iki maç çıkartarak yolumuza devam edeceğiz."

Oyunculardan Olcay Çakır Turgut da avantajlı durumda olduklarını ifade ederek, iki müsabakayı da kazanarak grup birinciliğiyle Avrupa şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini aktardı.

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