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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan maçı biletleri tükendi

Bozhan Memiş  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan maçı biletleri tükendi

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın oynayacağı Macaristan müsabakasının biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın 20.30'da oynanacak müsabaka öncesinde taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği ve satışa sunulan biletlerin tükendiği belirtildi.

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