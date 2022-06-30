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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacağı müsabakanın 16 kişilik kadrosu belirlendi.

Fatih Erel   | 30.06.2022
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya maçı kadrosu belli oldu

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takımın 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de Büyük Britanya ile oynayacağı müsabakanın sporcu listesi şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven.

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