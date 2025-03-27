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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Can Öcal  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Portekiz, Estonya, Letonya, Çekya ve Sırbistan ile eşleşti.

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