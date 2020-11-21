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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Süha Gür   | 21.11.2020
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takımı'mızın başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

Orhun Ene ile 23 Kasım Pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

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