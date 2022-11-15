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A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan'a yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.

Ercan Çakar   | 15.11.2022
A Milli Erkek Basketbol Takımı Sırbistan'a yenildi Fotoğraf: Milos Miskov - AA

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez kaybetti. Sırbistan ise beşinci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan A Milli Takım, Kenan Sipahi'nin 3. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle 10-4 öne geçti. Jovic, Guduric ve Ristic ile organize hücumlarla karşılık vererek üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi.

A Milli Takım, 13. dakikada Şehmus Hazer'in sayılarıyla skoru 26-26 olarak eşitledi. Daha sonra milli takımın yaptığı basit top kayıpları sonucunda üstünlüğü lehine çeviren Sırbistan, soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan ay-yıldızlı takım, Ercan Osmani ve Onuralp Bitim ile bulduğu basketlerle 26. dakikada 46-45 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın son çeyreğine 54-54 beraberlikle girildi.

Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, A Milli Takım 35. dakikada Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketle 70-66 öne geçti. Ristic, Guduric ve Dobric ile 7-0'lık seri yakalayan Sırbistan, 37. dakikada skoru 73-70 yaptı. Sırbistan son dakikaya 77-76 önde girerken, iki takım da yaptığı birer hücumdan eli boş döndü. A Milli Takım'da bitime 12.8 saniye kala yaptığı hücumda Wilbekin'in pota altında atışı isabetli olmadı ve ay-yıldızlı takım, salondan 77-76 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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