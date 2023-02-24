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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı sahasında Letonya'ya yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu 5. maçında sahasında Letonya'ya 83-74 mağlup oldu.

Hilmi Sever   | 24.02.2023
A Milli Erkek Basketbol Takımı sahasında Letonya'ya yenildi Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

İstanbul

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