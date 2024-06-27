Dolar
32.86
Euro
35.27
Altın
2,326.22
ETH/USDT
3,451.00
BTC/USDT
61,438.00
BIST 100
10,680.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Emre Doğan  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti

Istanbul

Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya ay-yıldızlı ekip, Doğuş Özdemiroğlu, Kenan Sipahi, Tarık Biberovic, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı.

Pota altından skor üreten Filipinler karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Türkiye, ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler kaydetti. Milli takım, birçok oyuncu değişikliği yapmasına ve özellikle savunmada istediği performansı sergileyememesine rağmen skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Üçüncü periyotta dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı açan Türkiye, son çeyreğe 64-56 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

Milli takımda Tarık Biberovic, kaydettiği 23 sayıyla müsabakanın en skorer oyuncusu oldu. Ay-yıldızlılarda Can Korkmaz 12, Sertaç Şanlı ile Kenan Sipahi ise 9'ar sayı kaydetti.

Erkan Yılmaz, Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, Ömer Can İlyasoğlu, Furkan Haltalı, Muhsin Yaşar, Göktuğ Baş ve Okben Ulubay da mücadelede görev yaptı.

Ay-yıldızlılarda Can Korkmaz ile Göktuğ Baş, ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile saha kenarından takip etti.

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık kapsamında 7 Temmuz'a kadar Fransa, Sırbistan ve Hollanda ile de karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarını UCM'ye taşıdı
MSB: Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi Düzce'de defnedildi
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Filipinler'i 84-73 mağlup etti

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in Filistinli kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarını UCM'ye taşıdı

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi Düzce'de defnedildi

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i resmi törenle karşıladı
ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet