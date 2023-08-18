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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda finale yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç'i 105-84 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye, finalde Hırvatistan ile karşılaşacak.

Emre Doğan  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda finale yükseldi

Istanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç'i 105-84 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye, finalde 20 Ağustos Pazar günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın birinci periyodunda iki takım da dış atışlarla etkili oldu. Türkiye, Alperen Şengün'ün 12 sayı kaydettiği ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Clarance ve Barra Njie'nin yönlendirdiği hücumlardan bulduğu basketlerle skor üreten İsveç, 17. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 35-40. Dış atışlardan ve pota altından kaydettiği sayılarla çabuk toparlanan ve farkı tekrar açan A Milli Takım, soyunma odasına 56-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle başlayan milli takım, 23. dakikada 24 sayılık fark yakaladı: 42-66. Kalan bölümde Ömer Faruk Yurtseven'in kazandırdığı sayılarla etkili olan ay-yıldızlı ekip, son bölüme 80-57 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta yakaladığı farkın avantajıyla rahat bir oyun sergileyen Türkiye, karşılaşmadan 105-84 galip ayrıldı.

Diğer yarı final maçında ise Hırvatistan, Ukrayna'yı 85-70 mağlup etti. Türkiye ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geleceği final, 20 Ağustos Pazar günü oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile saha kenarından izledi.

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