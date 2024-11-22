A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk sınavına çıktı

İstanbul
Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan BGM'de ilk milli heyecan, 7 Kasım'da A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Romanya'yı ağırladığı maçla yaşandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, BGM'deki ilk sınavını 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan karşısında verdi.
Bakan Bak maçı izledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam"ın Macaristan ile yaptığı maçı salonda takip etti.
Bakan Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF Yönetim Kurulu üyeleri eşik etti.
Tribünler bayrakla donatıldı
Basketbol Gelişim Merkezi'nde tribünler, Türk bayraklarıyla süslendi.
Milli maç coşkusunun yaşandığı 10 bin kişilik ana salon tamamen doldu. Maç öncesinde TBF, her koltuğa bir tane Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, bayraklarla milli maç coşkusunu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.