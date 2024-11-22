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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk sınavına çıktı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) ilk maçına çıktı.

Emrah Oktay  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk sınavına çıktı Fotoğraf: Arife Karakum / AA

İstanbul

Resmi açılışı 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan BGM'de ilk milli heyecan, 7 Kasım'da A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki Romanya'yı ağırladığı maçla yaşandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, BGM'deki ilk sınavını 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Macaristan karşısında verdi.

Bakan Bak maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam"ın Macaristan ile yaptığı maçı salonda takip etti.

Bakan Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF Yönetim Kurulu üyeleri eşik etti.

Tribünler bayrakla donatıldı

Basketbol Gelişim Merkezi'nde tribünler, Türk bayraklarıyla süslendi.

Milli maç coşkusunun yaşandığı 10 bin kişilik ana salon tamamen doldu. Maç öncesinde TBF, her koltuğa bir tane Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, bayraklarla milli maç coşkusunu yaşadı.

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