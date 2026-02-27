A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda yendi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.
İstanbul
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.