Dolar
43.94
Euro
51.99
Altın
5,261.00
ETH/USDT
1,926.10
BTC/USDT
65,634.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.

Emre Doğan  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda yendi Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Necmettin Erbakan'ı andı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan'ı deplasmanda yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1060. maçına çıkacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'a konuk olacak

Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyonluk zamanının geldiğine inanıyor

Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyonluk zamanının geldiğine inanıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sırbistan maçlarının aday kadrosu belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet