Dolar
41.27
Euro
48.43
Altın
3,647.44
ETH/USDT
4,296.10
BTC/USDT
111,177.00
BIST 100
10,486.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da “STK Buluşması Programı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

A Milli Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Emre Doğan  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
A Milli Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

İlk periyotta Polonya köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti. İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti.

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Kalan bölümde biraz toparlanan Polonya farkı 15'e indirdi ve milliler, son bölüme 65-50 önde girdi.

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Milli takıma Loyd'un etkili oyunuyla yanıt veren Polonya, 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 78-70. Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bakan Bak da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Polonya maçını saha kenarından takip etti.

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Hamas heyetini hedef alan saldırısına ilişkin açıklama
Türkiye, İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine yaptığı saldırıyı lanetledi
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Rize-Artvin Havalimanı'nı ağustosta 127 bin 137 yolcu kullandı

Benzer haberler

A Milli Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

A Milli Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

A Milli Basketbol Takımı yarı final için sahaya çıkıyor

EuroBasket 2025'te Slovenya çeyrek finale yükseldi

Gürcistan, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi

Gürcistan, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükseldi
İspanyol basınında övgüler A Milli Takıma ve Alperen Şengün'e

İspanyol basınında övgüler A Milli Takıma ve Alperen Şengün'e
Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet