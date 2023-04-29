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Spor, Basketbol

7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Erdem Can oldu

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın çalıştırıcısı Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Erdem Can oldu

Ankara

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 42 yaşındaki Can, 7Days Avrupa Kupası'ndaki meslektaşları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-23 sezonun en iyi başantrenörü oldu.

Can, normal sezonu 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan, play-off'taki 3 maçını da geriden gelip kazanan Türk Telekom'u, Avrupa kupalarındaki ilk finaline taşıdı.

Erdem Can, 2008-09 sezonunda Benetton Treviso'nun başındayken ödülü kazanan Oktay Mahmuti'den sonra bunu başaran ikinci Türk başantrenör olarak kayıtlara geçti.

Türk Telekom ile İspanyol kulübü Gran Canaria arasındaki final maçı, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

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