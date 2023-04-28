2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek
Almanya'nın, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.
İstanbul
FIBA'dan yapılan açıklamada, 2026 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakkının Alman Basketbol Federasyonuna verildiği duyuruldu.
Organizasyonun, Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.