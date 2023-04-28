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2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek

Almanya'nın, 2026 FIBA ​​Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Fatih Erel  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
2026 FIBA ​​Kadınlar Dünya Kupası, Almanya'da gerçekleştirilecek

İstanbul

FIBA'dan yapılan açıklamada, 2026 FIBA ​​Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın ev sahipliği hakkının Alman Basketbol Federasyonuna verildiği duyuruldu.

Organizasyonun, Eylül 2026'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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