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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi'

Milli Savunma Bakanlığınca, TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu, buna rağmen YPG/PKK'lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Aybüke İnal   | 19.10.2019
'YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi'

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulduğu, buna rağmen YPG/PKK'lı teröristlerin son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de güvenli bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna rağmen son 36 saat içerisinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından 12'si Rasulayn, biri Tel-Abyad, biri de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükunetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapıldığı vurgulandı.

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