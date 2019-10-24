Euro
6.40
Dolar
5.75
BIST 100
100,914.40
Altın
1,489.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Tel Abyad ilçe merkezinde, Suriye Milli Ordusu askerlerine düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu,Ömer Koparan   | 24.10.2019
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı Fotoğraf: Ömer Alven / AA

Tel Abyad

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine karşı düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.

Teröristler, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezindeki SMO unsurlarının karargahına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.

Saldırıda iki SMO unsuru yararlandı.

Yaralanan SMO askerleri hastaneye sevk edildi. Çevrede çıkan yangın söndürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de örgütün 120 saatte güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'deki açıklamasında, "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaşmıştı.

Aynı gün teröristlerin düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında üç SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Arap Birliği'nin Barış Pınarı muhalefeti, ikiyüzlülüğünü yansıtıyor

Benzer haberler

YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı

YPG/PKK'dan Tel Abyad'da terör saldırısı

SMO askerleri intihar saldırısını önledi

Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım

İHH'den terörden arındırılan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

İHH'den terörden arındırılan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım
Teröristler Suriye Milli Ordusu’na saldırdı: 3 şehit, 18 yaralı

Teröristler Suriye Milli Ordusu’na saldırdı: 3 şehit, 18 yaralı
Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayın patladı: 3 sivil yaralandı

Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayın patladı: 3 sivil yaralandı