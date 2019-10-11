Nusaybin'de sivillere havanlı saldırı

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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Ömer Yasin Ergin,Ahmet Kaplan,Mehmet Arif Altunkaynak   | 11.10.2019
YPG/PKK'dan sivillere havanlı saldırı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin / AA

Mardin

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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