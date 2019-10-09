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Barış Pınarı Harekatı başladı
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Türkiye uluslararası toplumu harekata ilişkin bilgilendirdi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin uluslararası toplum bilgilendirildi.

Mehmet Alaca   | 09.10.2019
Türkiye uluslararası toplumu harekata ilişkin bilgilendirdi

Ankara

Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik uluslararası toplumu bilgilendirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, harekatla ilgili bilgilendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcı Sedat Önal, Bakanlığa gelen ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Çin’in Ankara Büyükelçiliği Maslahagüzarı Cheng Weihua'yı bilgilendirdi.

BMGK üyesi ülkeler dışında bilgi verilen büyükelçiler arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Farazmand da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BMGK'nın daimi üyelerinin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika ile BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'e gerekli bilgilendirmenin yapıldığını açıklamıştı. Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna da Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili notayla bildirim yapıldığını söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı da ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

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