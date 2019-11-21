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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist, Aynularap kırsalında SİHA’larla etkisiz hale getirildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 21.11.2019
TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat alanındaki unsurlarımıza saldırı düzenleyen 7 PKK/YPG'li terörist, keşif ve gözetleme vasıtalarınca Ayn El-Arap kırsalında tespit edilmiş ve SİHA'lar ile etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.


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