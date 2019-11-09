TSK personeli Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, uzman TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.