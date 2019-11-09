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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

TSK personeli Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Orhan Onur Gemici   | 09.11.2019
TSK personeli Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek için trafoları onarıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için tamir ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, uzman TSK personeli, Rasulayn'ın elektrik sorununu çözmek amacıyla trafolarda keşif ve onarım çalışmaları yapıyor.

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