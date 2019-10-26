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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı alanlarda YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.

Barış Gündoğan   | 26.10.2019
Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Ankara

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.



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