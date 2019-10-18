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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor

TSK tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürüyor.

Ahmet Sertan Usul   | 18.10.2019
Terör örgütünün tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarına devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İmha çalışmalarına ilişkin görüntü de paylaşıldı.

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