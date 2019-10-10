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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesinde sivillere saldırılarını sürdürüyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab merkezinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenledi. Aralarında sivillerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Adham Kako,Eşref Musa,Ömer Koparan   | 10.10.2019
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesinde sivillere saldırılarını sürdürüyor

El Bab

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği bomba yüklü saldırıda 8 sivil yaralandı.

YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu'nun (MSO) Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesinde terör saldırısı düzenledi.

Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, MSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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