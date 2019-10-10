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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.

Ömer Koparan,Levent Tok,Mohamad Misto,Burak Karacaoğlu   | 10.10.2019
Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Tel Abyad

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander, terörden arındırılan ilk iki köy oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, El Yabse ve Tel Fander köyleri terörden arındırıldı.

SMO güçleri, Tel Abyad ilçesinin batısındaki söz konusu iki köyde güvenlik tedbirleri alıyor.

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