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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'ın batısı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Ömer Koparan,Levent Tok,Burak Karacaoğlu   | 13.10.2019
Tel Abyad'ın batısı teröristlerden kurtarıldı Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Tel Abyad

Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesiminde kontrol sağlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu askerleri, YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezini de ele geçirdi. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı ) 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinin batı kesimi YPG/PKK'lı teröristlerden ele geçirilerek kontrol altına alındı. Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentin batı kesiminde hakimiyeti sağladı. 

Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde SMO askerleri ile YPG/PKK'lılar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. 

SMO, çatışmalarda YPG/PKK'nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. 

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