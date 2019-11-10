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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi tespit edildi.

Fırat Taşdemir   | 10.11.2019
Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu

Ankara

Tel Abyad'da YPG/PKK'ya ait mayın deposu bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. ( Milli Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK'ye bağlı komandoların Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama tarama sırasında tespit edilen ve YPG/PKK tarafından kullanılan eğitim ve depolama tesisi içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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