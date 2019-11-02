Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanıldığı belirlenen binanın içine açılan tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiği bildirildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, Tel-Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/bMz3PU599C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2019
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor.
Komandolar tarafından Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildi.
Bakanlık tarafından tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.