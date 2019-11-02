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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG tarafından karargah olarak kullanıldığı belirlenen binanın içine açılan tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.11.2019
Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

Komandolar tarafından Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit edildi.

Bakanlık tarafından tünele ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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