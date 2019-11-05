Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı
Milli Savunma Bakanlığından, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad merkezinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef alarak Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığı kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.