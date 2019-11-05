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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı

Milli Savunma Bakanlığından, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad merkezinde sivillere yönelik bombalı araç saldırısı düzenlediği, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

Süleyman Tunç   | 05.11.2019
Tel Abyad'da PKK/YPG'den sivillere yönelik bombalı saldırı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef alarak Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araç saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sağ yakalandığı kaydedilen açıklamada, terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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