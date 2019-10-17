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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait mayın ve roket deposu ele geçirildi.

Ömer Koparan,Burak Karacaoğlu,Adham Kako   | 17.10.2019
Tel Abyad'da mayın ve roket deposu bulundu

Tel Abyad

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Tel Abyad ilçesinde terörden kurtarılan bölgelerde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait bir mayın deposu bulundu.

Depoda mayınlar, çok sayıda el yapımı patlayıcı, el bombası, havan mermileri ile roketler ele geçirildi.

Bugün ayrıca Rasulayn'ın güneyinde, M4 kara yolu üzerinde örgütün cephanelik olarak kullandığı büyük bir silah deposu bulunmuştu. Söz konusu depoda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçaksavar mermisi ve 300 mayın tarama cihazı ele geçirilmişti.

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