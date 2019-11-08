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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad ve Rasulayn'da köy köy sağlık taraması yapılıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Rasulayn'da sağlık hizmetlerinin aksamaması için Türk Silahlı Kuvvetleri Mobil Kliniği'nin kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taramasına devam ettiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 08.11.2019
Tel Abyad ve Rasulayn'da köy köy sağlık taraması yapılıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad ve Rasulayn'da sağlık hizmetlerinin aksamaması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mobil Kliniği'nin kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taramasına devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve zulmünden kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn halkına Mehmetçiğin şefkat elini uzatmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsani yardım malzemelerinin dağıtıldığı, su tesislerinin tamir edildiği, hastanelerin yeniden hizmet vermesi için gerekli çalışmaların yapıldığı bölgede sağlık hizmetlerinin aksamaması için TSK Mobil Kliniği kırsal mahalleleri dolaşarak sağlık taramasına devam ediyor. Durumu acil olan hastalar da Akçakale veya Ceylanpınar’a getirilerek tedavi altına alınıyor. "

Açıklama, "TSK Mobil Kliniği son olarak Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki Tel Ebu Şeyh ve Tel El Cennep köylerinde kapsamlı bir faaliyetle çocuklardan yaşlılara kadar sağlık taraması yaptı. Tabip personelimiz tarafından, hasta olan Suriyeli kardeşlerimiz tedavi edildi." şeklinde tamamlandı. 

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