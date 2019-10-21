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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a ulaştı

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Irak'a ulaştı.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 21.10.2019
Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a ulaştı

Duhok

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Irak'a ulaştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan geçerek Irak'a intikal etti.

Uçakların korumasında Duhok'tan geçen Amerikan birliklerinin, Enbar'daki Ayn'ul Esed Üssü'ne intikal etmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

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