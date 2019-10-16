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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Suriye Milli Ordusu sınır hattına askeri birlik gönderdi

Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na desteği devam ediyor.

Abdulkadir Hüseyin Yıldırım   | 16.10.2019
Suriye Milli Ordusu sınır hattına askeri birlik gönderdi Fotoğraf: Abdulkadir Hüseyin Yıldırım/AA

Kilis

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlendiği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sınır hattına askeri birlik gönderdi.

SMO askerlerini taşıyan otobüsler, arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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