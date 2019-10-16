Suriye Milli Ordusu sınır hattına askeri birlik gönderdi
Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na desteği devam ediyor.
Kilis
Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlendiği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sınır hattına askeri birlik gönderdi.
SMO askerlerini taşıyan otobüsler, arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.