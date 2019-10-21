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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

SMO'ya bağlı konvoylar Rasulayn'dan Ceylanpınar'a geldi

Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

Süleyman Tunç   | 21.10.2019
SMO'ya bağlı konvoylar Rasulayn'dan Ceylanpınar'a geldi

Şanlıurfa

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.

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