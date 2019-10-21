SMO'ya bağlı konvoylar Rasulayn'dan Ceylanpınar'a geldi
Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.
Şanlıurfa
Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.
Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.
Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.
Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.