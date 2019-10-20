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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara

Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa'da sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildi.

Ahmet Kaplan,Mehmet Arif Altunkaynak,Müslüm Etgü   | 20.10.2019
Şırnak, Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara

Diyarbakır/Şanlıurfa

Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgeler ile Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildi.

Şırnak ve Mardin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulu ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara verildi 

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildiğini bildirdi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda, 21-25 Ekim'de 5 gün eğitime ara verildiği duyuruldu. 

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