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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Rasulayn hastanesinin altında teröristlere ait tüneller bulundu

Barış Pınarı Harekatı sırasında sivillere ait binaları kullanan YPG/PKK’lı teröristlerin, Rasulayn hastanesi altına kazdıkları tüneller ortaya çıkarıldı.

Ömer Koparan,Selen Temizer   | 24.10.2019
Rasulayn hastanesinin altında teröristlere ait tüneller bulundu

Rasulayn

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'da, terörist faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıkarıldı.

AA, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn’da teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntüledi.

Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.

İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.

Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan Suriye Milli Ordusu askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.

Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.

Teröristlerin, Rasulayn’dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.

Hastanenin acil servis girişi önünde de teröristlerin kaçarken yakıp kullanılamaz hale getirdiği araçlar görülüyor.

AA, 21 Ekim'de de ilçeyi kaplayan tünel sisteminin ortaya çıkarıldığı görselleri yayımlamıştı. İlçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluktaki tünellerin bazılarının Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edilmişti.

Türkiye ve ABD'nin 17 Ekim'de vardığı mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristler, araçlarla Rasulayn'dan Haseke'ye çekilmişti.

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