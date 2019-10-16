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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Pentagon'dan Milli Savunma Bakanlığına 'muafiyet' açıklaması

Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.

Kasım İleri   | 16.10.2019
Pentagon'dan Milli Savunma Bakanlığına 'muafiyet' açıklaması

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını bildirdi.

Pentagon'da gazetecilere konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD yönetiminin Barış Pınarı Harekatından dolayı Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu. 

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır." ifadelerini kullandı. 

Bakanlığın hazırladığı muafiyete bakmak gerektiğine dikkati çeken yetkili, "Amaç, gerek Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen diplomatik ilişkiler, gerekse bizim faaliyetlerimiz olsun resmi işlerin devam etmesini sağlamaktır." dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmak için Ankara ile diplomatik görüşmeleri devam ettirmek istediklerini belirten yetkili, "Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir." diye konuştu.

Yaptırımlardan Milli Savunma Bakanlığının doğrudan ABD'den almadığı ancak alımlarda ABD finans sistemini kullandığı noktaların etkileneceğini ifade eden yetkili, Bakanlık bünyesinde başta Bakan Hulusi Akar ve diğer sivil yöneticilerin hedef alındığını kaydetti.

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