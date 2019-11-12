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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Türk-Rus kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ettiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 12.11.2019
MSB: Türk-Rus kara devriyesi provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ediyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Aynularap bölgesinde gerçekleştirilen Türk-Rus beşinci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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