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İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"na katılıyor
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak

Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak." açıklamasında bulundu.

Sefa Şahin   | 23.10.2019
MSB: Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." denildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşın gönüllü askerlik için başvurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır.

Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır."

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak." denildi.

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