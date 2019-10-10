MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." ifadesine yer verildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." ifadesine yer verildi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.