Euro
6.45
Dolar
5.85
BIST 100
98,780.39
Altın
1,494.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." ifadesine yer verildi.

Sarp Özer   | 10.10.2019
MSB: Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG." ifadesine yer verildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Macaristan, Türkiye karşıtı AB bildirisini neden bloke ettiğini açıkladı

Macaristan, Türkiye karşıtı AB bildirisini neden bloke ettiğini açıkladı

Fırat'ın doğusunda YPG/PKK'nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence

'Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG'

'Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG'
9 aylık Muhammed bebek terör örgütü YPG/PKK'nın kurbanı oldu

9 aylık Muhammed bebek terör örgütü YPG/PKK'nın kurbanı oldu
İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi