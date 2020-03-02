Euro
6.93
Dolar
6.24
BIST 100
107,299.90
Altın
1,596.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Mehmet Tosun   | 02.03.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle
İran'daki krizin sebebi korona mı, kaybolan güven mi?
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında

Benzer haberler

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu