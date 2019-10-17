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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığı bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Harekatta ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir.

Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir."

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