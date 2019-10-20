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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği bildirildi.

Aylin Sırıklı   | 20.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir. Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir."

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