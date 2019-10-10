Euro
6.51
Dolar
5.90
BIST 100
98,354.71
Altın
1,508.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mehmetçik Fırat'ın doğusunda Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’da dumanlar yükseliyor
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek." dedi.

Yıldız Aktaş   | 10.10.2019
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soru üzerine Akar, harekat ile ilgili bilgilendirmenin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapıldığını belirtti. 

Harekatın büyük bir başarıyla sürdüğünü aktaran Akar, "Mehmetçik, kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçik'in morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem