Euro
6.53
Dolar
5.92
BIST 100
93,981.39
Altın
1,492.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşuyor
logo
Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Midyat'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Mardin'in Midyat ilçesinde bazı vatandaşlar, konvoy oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Selahattin Erol   | 14.10.2019
Midyat'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Mardin

Sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçede tur attı.

Öte yandan ilçedeki bazı esnaf da harekata destek amacıyla iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

Midyat'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

Berlin Büyükelçisi Aydın: Mülteci açıklaması tehdit değil, uyarı

Berlin Büyükelçisi Aydın: Mülteci açıklaması tehdit değil, uyarı
Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek yürüyüşü

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek yürüyüşü
'Suriye Milli Ordusu etnik ve dini azınlıkları koruyacak'

'Suriye Milli Ordusu etnik ve dini azınlıkları koruyacak'