Euro
6.47
Dolar
5.81
BIST 100
94,896.23
Altın
1,492.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Barış Pınarı Harekatı

'MHP Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." dedi.

Hamdi Çelikbaş   | 18.10.2019
'MHP Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır'

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." dedi. 

Bahçeli, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." açıklamasında bulundu. 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

'MHP Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır'

'MHP Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır'

MHP'li Yalçın'ın oğlunun cenazesi toprağa verildi

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti

'Türkiye'yi haklı ve meşru mücadelesinden hiçbir güç döndüremeyecektir'

'Türkiye'yi haklı ve meşru mücadelesinden hiçbir güç döndüremeyecektir'
'Türkiye bölücü örgütleri etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır'

'Türkiye bölücü örgütleri etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır'
'Büyükelçiliğin beğenisi kasıtlı'

'Büyükelçiliğin beğenisi kasıtlı'