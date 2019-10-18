'MHP Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." dedi.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." dedi.
Bahçeli, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." açıklamasında bulundu.
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