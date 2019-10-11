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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Lübnan'da Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde caddelere ve evlerin çatısına Türk bayrakları asan Lübnanlı gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen sloganlar attı.

Mahmut Geldi   | 11.10.2019
Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Fotoğraf: Ahmed Said / AA

Beyrut

Lübnanlı gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklarıyla destek verdi.

Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde caddelere ve evlerin çatısına Türk bayrakları asan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan Lübnanlı gençlerden Halid Abdullah, Türkiye'nin geçmişten bu yana mazlumların yanında yer aldığına dikkati çekti.

"Türkiye terör koridorunu temizlemeyi hedefliyor"

Abdullah, "Türkiye, ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümüne ev sahipliği yapıyor ve bu operasyonla da terör koridorunu temizlemeyi hedefliyor." dedi.

Beddavi sakinlerinden 23 yaşındaki Ahmed Yunus da sınırdaki terör gruplarına karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir başka Lübnanlı Halid el-Gamrani de Türkiye'nin sadece terör gruplarını hedef aldığının farkında olduklarını belirtti.

Halid Hasan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük güven duyduklarını ifade ederek, Türkiye'nin her türlü çabasının arkasında duracaklarını dile getirdi.

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