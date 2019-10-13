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Barış Pınarı Harekatı

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlemeye iten nedenleri anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gülşen Topçu   | 13.10.2019
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanından Türkiye'ye destek

Trablus

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ile bir araya geldi.

Başkent Trablus'ta gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ele alındı.

Konseyin, terörle mücadelede Ankara'yı desteklediğini bildiren Mişri, "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlemeye iten nedenleri anlıyorum." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Aksen ise görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'yla ve kazanılan başarılarla ilgili Mişri'ye bilgi verdi.

Aksen, söz konusu harekatın terörle mücadele kapsamında gerçekleştirildiğine işaret ederek, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü istediğini vurguladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden daha önce yapılan açıklamada, "Arap Birliğinin aldığı karar ve açıkladığı bildirilerin, bazı Arap ülkelerinin ajanda ve hesaplarına ipotekli olduğu" değerlendirilmesinde bulunulmuştu.

Mısır yönetiminin çağrısıyla dün dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamıştı.

Bildiride, "Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesi" talep edilmişti.


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