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Spor, Barış Pınarı Harekatı

Kazandığı altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Gamze Karakol, "Organizasyondan önce şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyordum." dedi.

Serkan Eruysal   | 20.10.2019
Kazandığı altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti Fotoğraf: Serkan Eruysal/AA

Bükreş

Milli sporcu Gamze Karakol, Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Gamze Karakol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen hazırlık kamplarında antrenörlerinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Organizasyondan önce şampiyon olup bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyordum. Ayrıca asker selamı vermeyi planlıyordum. Bunları gerçekleştirdim. Altın madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum."


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Kazandığı altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti

Kazandığı altın madalyayı Mehmetçiğe armağan etti