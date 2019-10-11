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Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Berin Alpaslan Gökçe   | 11.10.2019
İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti

İstanbul

Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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