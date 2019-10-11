İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti
Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.
İstanbul
Pakistan Başbakanı İmran Han, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.