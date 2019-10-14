Euro
6.53
Dolar
5.92
BIST 100
96,519.41
Altın
1,493.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

İdlibli grafiti sanatçısından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyeli grafiti sanatçısı İdlib’de saldırılarda hasar gören bir duvara Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen resim çizdi.

Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 14.10.2019
İdlibli grafiti sanatçısından Barış Pınarı Harekatı'na destek Fotoğraf: Muhammed Said /AA

İdlib

İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki grafiti (duvar yazısı) sanatçısı Aziz Esmer, İdlib'de Esed rejiminin saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına resim çiziyor.

Esmer, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen grafiti çizdi.

Esmer, TSK ve SMO askeri, Özgür Suriye ile Türk bayrakları ve bayrakların alt kısmında akan pınar resmetti.

Grafitide, "Kardeşlik pınarı güçleniyor", "Arap, Kürt, Türkmen, Süryani, Ezidi ve Hristiyanların Barış Pınar'ı" yazılı ifadeler yer aldı.

"Bu harekat PKK’yı bertaraf etmek için bir operasyondur"

Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu (harekat) halkı yerinden eden, mallarına ve mülklerine el koyan bölücü terör örgütü PKK’yı bertaraf etmek için bir operasyondur." dedi.

Terör örgütünün zulümlerinin haddini aştığını belirten Esmer, "Kürtler bizim kardeşimizdir. Onlar bizim vatan, kimlik ve devrim kardeşimizdir.” diye konuştu.

Esmer, güvenli bölgenin bütün Suriye’yi kapsamasını istediklerini dile getirdi.

Güvenli bölge ile yerinden edilen sivillerin topraklarına kavuşacağı değerlendirmesinde bulunan Esmer, "Bu bölücü örgüt rejimin ve DEAŞ’ın diğer yüzüdür çünkü nasıl DEAŞ terör örgütü insanları katletmişse, nasıl Esed rejimi insanları yerinden etmişse aynısını bu örgüt yaptı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı

Benzer haberler

Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini korumak için önlem alacak

Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil personelini korumak için önlem alacak

'Avrupa operasyonu sonlandıracak durumda değil'

Milli sporculardan Mehmetçik'e moral

İDDEF öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

İDDEF öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde fotoğraflarla manipülasyon girişimi

Barış Pınarı Harekatı aleyhinde fotoğraflarla manipülasyon girişimi
İdlibli grafiti sanatçısından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İdlibli grafiti sanatçısından Barış Pınarı Harekatı'na destek